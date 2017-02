BRIGITTE BARDOT. L’AS DE PIQUE

Brigitte Bardot est une femme libre. Et quand on est libre il arrive qu’on ne sache pas tenir sa langue. Parfois c’est un atout et parfois ça en met partout. Dans la presse ou en promo de ses films, la sulfureuse midinette a exposé ses remarques comme ses fesses. Et parce qu’on ne veut pas que le mythe cesse, son ami et confident François Bagnaud, a recueilli le meilleur de ses piques et les a rassemblées pour lui faire la nique. Gentiment, bien évidemment, la belle est au courant. Le recueil s’intitule Répliques et piques et ne manque pas d’humour. Un bel hommage pour cette déesse de l’amour.



Brigitte Bardot, Répliques et piques, rassemblées par François Bagnaud, éd. L’Archipel, 264 pages, 17€.