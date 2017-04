BONS BAISERS DE BAVIÈRE !

Elles épluchent des pommes de terre en dirndls et c’est magnifique. Elles pétrissent de la pâte et c’est merveilleux. Bienvenue dans le monde folklorique et très sexy des fermières bavaroises à la sauce Ellen von Unwerth. Dans ce travail très vallonné et édité chez Taschen, la photographe Ellen von Unwerth sublime la Bavière de ses filles sexy se pavanant à moitié nues aux flancs des montagnes. Si elle trouvait la région bien trop conservatrice durant son époque hippie, Ellen von Unwerth s’est réconciliée – merci – et fleurit ce projet photo baptisé Heimat – « patrie » en allemand. Une bien jolie parodie de la trilogie éponyme du réalisateur Edgar Reitz, ode à la vie simple de la campagne. Une œuvre réussie en noir et blanc sur plus de seize heures de pellicules. Chez Lui, la vie dans les prairies mais avec les gentilles fermières de Ellen Von Unwerth, on dit oui !

Heimat, édition collector limité à 1 500 exemplaires numérotés et signés par Ellen von Unwerth, éd. Taschen, 454 pages, 750 €. Disponible le 13 avril, ici : www.taschen.com

Exposition à la galerie Taschen de Los Angeles, jusqu’au 2 mai 2017.