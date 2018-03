JANE ET SERGE, AMOUR DÈS LE PREMIER REGARD

Calais, sa jetée, sa fricadelle et sa tour du Guet… mais surtout son musée des Beaux Arts et son exposition délicieusement rétro : « Jane et Serge ». Du 7 avril au 4 novembre 2018, le musée de la rue Richelieu invite Andrew Birkin à dévoiler quelques soixante photographies du couple mythique, Birkin et Gainsbourg. Que va-t-on y voir ? Des clichés très intimes du couple pris dans les années 1960 et 1970. Serge divertissant Jane et Régine lors d’un déjeuner, Jane et Serge s’embrassant à l’arrière d’une voiture, une vue volée sur un shooting… Des images qui sont autant de témoignages de leur amour que du souffle de liberté de ces années-là. Donc, si vous allez à Calais, n’oubliez pas de vous y arrêter !

Jane et Serge, du 7 avril jusqu’au 4 novembre 2018 au Musée des Beaux-Arts de Calais. Plus d’information ici.

Les images sont issues du livre « Jane & Serge a Family Album by Andrew Birkin », édité chez Taschen en 2013, 172 pages, 40 euros. Disponible ici.