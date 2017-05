FOODSTOCK. ÇA FAIT MÂLE.

Vous aimez la bonne musique? Vous aimez encore plus la bonne ripaille? Rendez-vous le 12 mai à la veillée Foodstock au Garage, ex Grand Rivage. Le festival fête ses 10 ans, dix fois plus de plaisir pour les oreilles et les babines.

Le 12 mai prochain, le festival Foodstock – le feu de camp sonore et gourmand du Fooding – vous invite à fêter son dixième anniversaire au Garage, ex Grand Rivage. Au programme, de la bonne musique pour les oreilles et de la très bonne nourriture pour les palais. De 19 heures à minuit, ce qui se fait de mieux se retrouvera, vous aussi, on le pariera. Isaac Delusion, Papooz et Cléa Vincent défileront sur scène.

« La Texanerie », « La Saucisserie », »La Barbaquerie ». Tout un poème.

Si vous venez pour le coup de fourchette, le thème de la veillée sera « la cuisine qui fait mâle ». Carnassiers et épicuriens se retrouveront aux comptoirs bien nommés : « La Texanerie », « La Saucisserie », »La Barbaquerie ». Un poème et de la carne à sucer jusqu’à l’os. Pour la taverne, vous pourrez compter sur le partenaire privilégié de cette édition, le whisky Jameson. À la Jamesonerie, vous apprendrez donc un nouveau mot, Boilermaker. Comprenez ce nouvel art de trinquer malté, associant bière et whisky, dont le Gravity Bar proposera une interprétation sous la forme d’un exclusif James, son of a beer.

On notera que sur chaque entrée payée, 5 euros seront reversés au centre d’accueil «Les enfants du Congo Béthanie »,orphelinat prenant soin d’enfants de la République du Congo-Brazzaville.

Foodstock, le 12 mai, de 19 heures à minuit, au Garage (ex Grand Rivage), 34 Quai d’Austerlitz, 75013. Entrée à 40 euros, plus d’informations ici.

