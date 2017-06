[FESTIVALS] PARIS EST UNE FÊTE

Vous qui aimez les endroits chics et sophistiqués, vous n’êtes parfois pas contre vous encanailler et dans l’herbe vous rouler. Voici donc notre sélection de festivals pour le mois de juin.

We Love Green

Quand : les 10 et 11 juin

Où : Bois de Vincennes.

Pour qui ? Pour tout le monde, des fans de Solange aux inconditionnels de Justice. Pour les amateurs d’électro il y aura Nicolas Jaar et Richie Hawtin Close pour ceux de musique techno.

Réservations disponibles ici .

Solidays

Quand : du 23 au 25 juin

Où : hippodrome de Longchamp

Pour qui ? Pour ceux qui aiment les festivals responsables. Kerry James, Petit Biscuit et Wax Tailor figurent parmi les têtes d’affiche.

Réservations disponibles ici .

LaPlage de Glazart

Quand : du 8 juin au 30 septembre

Où : Porte de la Vilette

Pour qui ? Le rendez-vous de ceux qui aiment danser les pieds dans le sable et trinquer sur des transats.

Informations, ici.

Download Festival

Quand : du 9 au 11 juin

Où : Brétigny Sur Orge

Pour qui ? Pour les durs, ceux qui écoutent du heavy métal et boivent de la bière par litres. La programmation sera régressive pour certains : System Of A Down, Linkin Park, Blink 182 ou encore Prophets of Rage et Green Day.

Informations, ici.

Festival Paris hip hop

Quand : du 24 juin au 9 juillet

Où : dans divers lieux

Pour qui ? Pour les inconditionnels de Cut Killer, Kool G Rap ou encore The Underachievers annoncés dans la programmation.

Informations, ici.

