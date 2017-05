[EXCLU] GOLDEN BOY, LE NOUVEAU CLIP DE MIND GAMERS.

Mind Gamers, c’est le nom du nouveau groupe de Sébastien Tellier et son projet pour vos nuits d’été : voyager dans vos esprits à travers les pistes de danse du monde entier. Avec Daniel Stricker – le batteur de Midnight Juggernauts – et John Kirby – le clavier de Blood Orange, Solange, Cypress Hill -, Sébastien Tellier a su s’entourer et de cette rencontre est né un projet fou. En exclusivité, Lui.fr vous offre de visionner la vidéo de Golden Boy, titre sur lequel chante Karl Lagerfeld, sous les stroboscopes d’une boîte interlope. C’est du white funk bien rétro, délicieusement sexy, irrésistiblement doux et perché comme on adore. À vous de jouer.

Power Of Power, enregistré aux Red Bull Studios, est disponible depuis le 22 avril.