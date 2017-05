ED VAN DER ELSKEN. FOU D’ELLES.

Pour entrer dans la sensualité de l’été, au Jeu de Paume est présentée une rétrospective sur l’œuvre du photographe, cinéaste et écrivain Ed van der Elsken. L’été sera chaud.

« La vie folle ». C’est ainsi qu’a été baptisée la première rétrospective française de l’œuvre d’Ed van der Elsken. Photographe, écrivain, cinéaste : cet artiste multi-facettes, né en 1925 aux Pays-Bas, marquera son temps. Il en captera la beauté, la folie, l’élan. « Insoumis, autocentré et engagé », c’est en anticonformiste qu’il traverse le siècle, dont il témoignera par l’objectif et la plume.

« Montre qui tu es », plus qu’une injonction, une idée. Ed van der Elsken en fera un leitmotiv.

Paris (1950), Los Angeles (1960), Amsterdam (1970), Tokyo (1980) : il photographie, filme, et décrit les villes du monde. Comment? En arpentant leurs rues. De ses quatre années de travail à Paris il capte l’esprit bohème de la rive gauche, qui sera compilé dans un livre intitulé « Une histoire d’amour à Saint-Germain-des-Prés ». Il laisse aussi derrière lui le court-métrage « Bienvenue dans la vie, mon petit chéri » (1963) et le reportage « Bye » (1990), tous deux salués par la critique. Sa quête : l’évanescent. « Chercheur d’esthétique », il s’intéresse à la vie des gens simples, de ceux que l’on ne voit pas, dont on ne se souvient pas. Il disait : « Montre qui tu es ». Plus qu’une injonction, une idée. Il en fera un leitmotiv.

Ed Van Der Elsken, La vie folle, du 13 juin au 24 septembre, Jeu de Paume, Paris. Pour plus d’information, rendez-vous ici.