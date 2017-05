DIGGERS FACTORY ET L’INA RESSUSCITENT LE VINYLE.

Alors que le vinyle continue de faire vibrer nos cœurs, Diggers Factory et l’INA en rééditent de nouveaux. Des lives inédits de Ray Charles, Gainsbourg, et Dalida seront bientôt disponibles en 33 tours. Issus des collections de l’INA, ces disques rares n’étaient pas destinés à la vente. Oui, le vinyle est une denrée qu’on ne trouve plus que chez certains disquaires. Mais Diggers Factory, plateforme communautaire en ligne française qui permet de rééditer des vinyles originaux à la demande, a changé la donne. Il est désormais possible de les pré-commander sur son site.

