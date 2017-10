DES FILLES TRÈS JOLIES CHEZ MICHEL HADDI

Après un bain d’été indien, à Miramas, on court voir l’exposition de Michel Haddi, Pop Style Icons.

Ah qu’elles sont jolies les filles sous l’objectif de Michel Haddi ! Vous avez de la chance, les regarder vous sera permis. L’exposition de ses photographies se déroule jusqu’au 10 février 2018 à Miramas, sous le soleil de la French Riviera. Il s’agit là d’une véritable exclusivité puisque cet événement, accueilli au McArthurGlen Designer Outlet Provence en collaboration avec ONO Arte Contemporanea, Bologne, est une première en France.

Né en 1956 à Paris, c’est à sa majorité que Michel Haddi a décidé de photographier les plus belles femmes de la planète. Dont certaine ont été en couverture de votre magazine, Kate Moss ou Laetitia Casta. « Initialement, je voulais être réalisateur ou journaliste. Mais soudainement, à 18 ou 19 ans j’ai eu une révélation. J’ai vu une couverture du Vogue en kiosque de Helmut Newton et je me suis dit “c’est incroyable, c’est ce que je veux faire !”» a-t-il déclaré. Comme nous le comprenons !

Des hommes il en a photographiés aussi. Mais attention, là encore, uniquement des célébrités au charisme impeccable : David Bowie, Nicholas Cage, Martin Scorsese… De Londres où il était assistant de Ben Lee à Venice Beach, il les a tous rencontrés, photographiés, sublimés. Bref, Michel Haddi, on y va.

Michel Haddi – Pop Style Icons, McArthurGlen Provence, Mas de la péronne, rue de la quénouille, 13140 Miramas.