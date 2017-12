C’EST LA FÊTE

Les music-halls, chez Michou, les bals, les clubs, le Palace… Oui Paris est une fête. Du coup en cette fin d’année, la Mairie est investit d’une exposition haute en couleurs : 300 photos, tableaux et objets qui témoignent des nuits de notre capitale. Y aller c’est se replonger dans ces ambiances folles et se rappeler que c’est Régine qui inventa, en 1953, la boîte de nuit moderne. Hubert Boukobza, dont nous contions l’histoire dans notre numéro 2, restera le colosse des nuits parisiennes avec son établissement où il fallait être vu, Les Bains. Bref, vous l’aurez compris, sortie de cette exposition, vous aurez envie de faire la fête. Et tout Paris pour terrain de jeu.

« Les nuits parisiennes, du Palais-Royal au Palace », jusqu’au 27 janvier 2018, Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau 75004.