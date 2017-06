ANNIE LEIBOVITZ. NAISSANCE

Arles. Ses arènes, sa cathédrale et la Camargue. Mais aussi sa grande exposition de l’été : Annie Leibovitz à la fondation LUMA.

À l’heure des Instagrameurs, se replonger dans le travail d’Annie Leibovitz pourrait s’avérer riche d’enseignements. Ça tombe très bien puisque c’est dans la ville d’Arles que la photographe américaine expose à la fondation LUMA jusqu’au 24 septembre. Intitulée « The Early Years, 1970-1983 », elle tire ses fonds d’une collection privée, appartenant à Maja Hoffmann.

Son père lui disait : « quand vas-tu avoir un vrai boulot ? »

Les jambes de Debbie Harry, la dernière séance de John Lennon, la sueur des Stones, c’est elle. Merci Annie. Très didactique, la scénographie de l’exposition entend recréer l’univers d’une jeune passionnée à ses débuts. Sur les 8000 photos réalisées durant cette période, seules 3000 seront présentées.

Cette photographe aura tout vu. L’Amérique désenchantée des années Nixon, l’engagement au Vietnam, sa contestation grandissante, la lutte pour les droits civiques, et le rock. Alors que la guerre du Vietnam fait rage, cette jeune artiste signe chez Rolling Stone, le magazine américain d’une contre-culture hippie rayonnante. Elle débutera sa carrière aux cotés des plus grands, de Louis Armstrong à Mick Jagger, en passant par Bob Dylan, John Lennon et Bob Marley.

Ses photos pour Rolling Stones avaient plu à Mick Jagger. Il lui a donc tout naturellement demandé d’être à 26 ans la photographe de leur Tour of Americas en 1975. Bref, elle verra la chute des certitudes anciennes, la destitution du président Nixon, et le renouveau des luttes pacifistes et civiques. À l’époque, elle veut ça, son père lui disait : « quand vas-tu avoir un vrai boulot ? ».

« The Early Years, 1970-1983 », photographie de Annie Leibovitz, jusqu’au 24 septembre, à la fondation LUMA, 13200 Arles. Plus d’informations ici.