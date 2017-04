1977 : LE STUDIO 54 CRÉA LA FÊTE.

Michel Houellebecq a écrit : « Le but de la fête est de nous faire oublier que nous sommes solitaires, misérables et promis à la mort. Autrement dit, de nous transformer en animaux ». Des animaux, à quatre pattes dans les toilettes ou faits de vrais poils et crin – Bianca Jagger s’y est déjà rendue à dos de cheval – le Studio 54 en a vus. C’était il y a 40. En avril 1977 ouvrait sur la 54ème avenue de New-York ce qui sera le club le plus mythique de tous les temps. Décadence et hédonisme ont régné sur son plancher. La faune, elle, a bu, expérimenté la mode et les drogues pour finalement fixer leur idée de la fête pour des générations.

Studio 54, Hasse Persson, éd. Max Strom, 65 euros. Disponible ici.

Studio 54, de Tod Papageorge, éd. Stanley Barker, 54 euros. Disponible ici.