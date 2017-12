Un jour un cadeau ! #Jour 16

MEZAN

ÇA FAIT MÂLE

Que cache cette malle en cuir ? Une soirée 100 % Jamaïque et 100 % réussie. Deux bouteilles de rhum Mezan – le Jamaica X.O aux notes banane, épices et tabac et le millésime 2005 aux notes herbacées, fruits secs et, banane – y sont accompagnées de 6 verres à dégustation. Mettez vos convives à l’aise, ramassez les manteaux, Noël sera chaud.

Malle en cuir, Mezan, 200 € les frissons.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.