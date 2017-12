J-8, LE CALENDRIER DE L’AVENT SELON LUI

Un jour un cadeau ! #Jour 17

USM

EQUIPER SA GARÇONNIERE

Ultra fonctionnel, le mobilier USM – imaginé en 1963 par Fritz Haller et Paul Schärer junior – n’a pas pris une ride. Il côtoie désormais le plus cool de nos ancêtres, puisqu’il a été installé sur le site de la grotte de Lascaux, dite Centre International de l’Art Pariétal. N’attendez plus pour l’avoir dans votre grotte car on vous aura prévenu, pour l’heure l’homme des cavernes est plus in que vous.

Meuble multimédia « USM Haller », USM, L2286 P536 H565 mm, à partir de 1911 € TTC. Existe en 14 couleurs pour les indécis.