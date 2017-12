Un jour un cadeau ! #Jour 21

KOST

BOTTES DE 7 LIEUES

« Quand tu me dis que tu n’as pas d’autres filles / Je sais parfaitement que tu mens / Tout le monde sait / Que tu me trompes souvent / Alors méfie-toi, je t’avertis maintenant / Ces bottes sont faites pour marcher »… Elle aura beau vous provoquez, avec ces boots Kost aux pieds, c’est vous qui plus vite galoperez.

Boots en daim, « Ramel Chelsea Boots », Kost, 150 €, la cavalcade.