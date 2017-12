J-19, LE CALENDRIER DE L’AVENT SELON LUI

Un jour un cadeau ! #Jour 6

HUAWEI

TÉLÉPHONE-MOI

Élégant, raffiné et endurant, rien à dire le Huawei Mate 10 Pro est à votre image. Sur ce modèle, la marque dit longue vie à son mariage avec Leica et le résultat est nec plus ultra. Pour les plus aventurier, Huawei s’associe à Moleskine et vous fait goûter à l’Intelligence Artificielle avec un set d’écriture intelligent. Pour varier les plaisirs et passer de l’écran au papier. Tenté?

Mate 10 Pro, Huawei, 799 € le téléphone nu. Set d’écriture Moleskine offert pour l’achat d’un Mate 10 Pro jusqu’au 11 décembre 2017.