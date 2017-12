Un jour un cadeau ! #Jour 7

HERSCHEL

BEAU DE DOS

Qu’est-ce que ce sac à dos Herschel a de plus que les autres ? Il est beau et il est super pratique, il est le parfait accessoire pour votre vie de nomade. Fourrer tout votre nécessaire et volez de nid en nid, tout vous sourit.

Sac à dos Little America, Herschel, 109 € le paquetage.