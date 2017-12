J-16, LE CALENDRIER DE L’AVENT SELON LUI

Un jour un cadeau ! #Jour 9

CAMPARI

OH OUI !

À Noël, offrir une bouteille de Campari à ses convives c’est bien. Glisser ce coffret réalisé à la main sous le sapin c’est très urbain. Réalisé par le studio 5.5, il se compose d’une bouteille du célèbre bitter italien et d’un service, deux verres et carafe. Pour un parfait Campari Tonic, mélangez 3 cl de Campari à 9 cl de Thomas Henry Tonic Water. Une rondelle de citron vert pour la décoration et dans vos bras, elles tomberont.

Coffret collector, Campari, en exclusivité chez Julhès, 149 €, la dolce vita.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.