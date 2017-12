Un jour un cadeau ! #Jour 24

LOUIS VUITTON

JOYEUX RÉVEILLON

On y est ! Plus que quelques heures avant le Réveillon de Noël et sa déferlante de cadeaux. Il vous en manque un ? Ironie de Noël, si vous êtes à la bourre, courrez acheter cette montre Tambour signée Louis Vuitton. Croyez-nous un tel cadeau pardonne tous les retards.

Tambour Horizon Black, Louis Vuitton, 2 800 €, les 42 mm de diamètre.